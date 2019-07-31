Человека-ракету над катером ВМФ Британии сняли на видео

Полет человека-ракеты над катером ВМФ Британии сняли на видео

Изобретатель Ричард Браунинг по прозвищу "человек-ракета" продемонстрировал ВМФ Британии, на что способен его реактивный ранец.

Основатель компании Gravity Industries Ричард Бранунинг отправился в пролив Солент на патрульном катере класса P2000 Archer HMS Dasher в сопровождении двух надувных лодок. Как пояснили в интернет-издании The Drive, Минобороны Великобритании давно сотрудничает с этой фирмой и проявляет большой интерес к реактивным ранцам. К тому же сам "человек-ракета" в прошлом был резервистом ВМФ Британии.

Первая версия костюма "Дедал" была оснащена шестью микротрубинами, работающими на керосине. Две из них были совмещены с топливными баками, расположенными в ранце. Еще по две крепились на каждом предплечье.

На испытаниях Ричард Бранунинг продемонстрировал усовершенствованную модель. В ней две турбины на ранце заменены на один более мощный двигатель. Он позволил увеличить скорость с 30 до 50 миль в час.

Система "Дедала" в значительной степени автоматизирована и передает информацию о топливе и состоянии двигателя на дисплей, установленный на шлеме. Связь Wi-Fi позволяет наземной станции также дистанционно отслеживать все показатели.

В носовой части катера установили накладку, послужившей для испытателя чем-то вроде взлетно-посадочной площадки.

"Ричард сделал так, что взлет и посадка на P2000 выглядели легко, несмотря на то, что корабль движется со скоростью 20 узлов", — поделился впечатлениями лейтенант Лорен Уэббер, командир катера.

Представители Королевского флота полагают, что "Дедал" мог бы пригодиться морским пехотинцам при выполнении спецопераций, в частности захвате судов.

Есть и другие потенциальные возможности его применения. Например, оперативное перемещение медиков и другого персонала между кораблями или быстрая высадка на землю.

Впрочем, пока ВМФ Британии не приобрело ни одного костюма.