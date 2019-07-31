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ЛНР оценила требование «убивать» на Донбассе 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Заявление первого заместителя генпрокурора Украины Николая Голомша о решении конфликта на Донбассе «милитарным путем», направлено на срыв диалога между сторонами, уверен представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник. Об этом он заявил газете ВЗГЛЯД.
«На Украине есть люди, которым не нравится наметившийся диалог в минском и нормандском форматах. Это так называемая «партия войны», которую не устраивает умиротворение», — пояснил представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник.
По его мнению, сейчас необходимо выстраивать диалог, как в российско-украинском, так и во внутриукраинском форматах.
«Есть масса факторов, которые подталкивают к диалогу. Но на Украине явно есть люди, которых это не устраивает, и их главная задача ­— эту повестку изменить на более радикальную (…) Без войны они не присутствуют в украинской повестке, поэтому они делают такие вещи», — добавил он.
Власти Украины должны стать более жестокими, заявил ранее в эфире канала «112 Украина» бывший замгенпрокурора Украины Николай Голомша. По данным РИА «Новости», он также отметил, что необходимо «убивать всех, кто взял в руки оружие», а коллаборантов отправлять в Россию.
Комментарии
Армия , Войска , Украина , Родион Мирошник , Николай Голомша , Деловая газета "Взгляд"
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