ЛНР оценила требование «убивать» на Донбассе

Заявление первого заместителя генпрокурора Украины Николая Голомша о решении конфликта на Донбассе «милитарным путем», направлено на срыв диалога между сторонами, уверен представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник . Об этом он заявил газете ВЗГЛЯД

«На Украине есть люди, которым не нравится наметившийся диалог в минском и нормандском форматах. Это так называемая «партия войны», которую не устраивает умиротворение», — пояснил представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник.

По его мнению, сейчас необходимо выстраивать диалог, как в российско-украинском, так и во внутриукраинском форматах.

«Есть масса факторов, которые подталкивают к диалогу. Но на Украине явно есть люди, которых это не устраивает, и их главная задача ­— эту повестку изменить на более радикальную (…) Без войны они не присутствуют в украинской повестке, поэтому они делают такие вещи», — добавил он.