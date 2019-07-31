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Боевую мощь БМД-2 увеличили в пять раз 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Машина десанта БМД-2 с новым боевым модулем "Берег" проходит государственные испытания. Модернизация повысила огневую мощь машины в пять раз.
— Модернизацию ведет Конструкторское бюро приборостроения. При капитальном ремонте БМД дооснащают боевым модулем "Берег". Новое боевое отделение в составе БМД-2 сейчас проходит госиспытания, — рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Модуль "Берег" в ОПК неофициально называют "мини-Бережок". По сравнению с более просторной башней БМП-2М в боевом отделении машины десанта сокращены рабочее место и прицел командира, при этом вооружение осталось прежним: 30-миллиметровая автоматическая пушка, четыре пусковых установки ПТУР "Корнет" и "Атака", автоматический грантомет "Пламя", защищающий машину от атаки сзади. Сохранилась и система управления огнем "Бережка": автоматическая и всепогодная. От оператора требуется лишь отметить цель, остальное сделают компьютер и электроприводы. Для сравнения — базовый вариант БМД-2 оснащен 30-мм пушкой, спаренным с ней пулеметом и устаревшими ПТУР "Фагот" и "Конкурс".
В 2017 году Минобороны подписало с корпорацией "Ростех" контракт на модернизацию 540 БМП-2 и БМД-2 в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы. Годом позже командование ВДВ заявило о намерении провести глубокую модернизацию порядка 600 боевых машин десанта. Благодаря новмы системам вооружения, управления и связи планируется довести их боевые возможности до уровня БМП-3 с сохранением уникальных особенностей десантируемой бронетехники.
Тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП) входит в корпорацию "Ростех" и является одним из крупнейших оборонных предприятий России. КБП занимается разработкой высокоточного управляемого оружия и автоматических пушек для всех видов войск российской армии. Все малокалиберные пушки Вооруженных сил созданы в Туле.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Ростех , ИТАР-ТАСС
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