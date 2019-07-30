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В России F-16 назвали «стандартной целью» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
В библиотеке целей российских зенитных ракетных систем (ЗРС) и комплексов (ЗРК) американский истребитель F-16 Fighting Falcon различных модификаций числится как «стандартная цель», пишет в «Российской газете» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
По его словам, новейшие российские управляемые ракеты «воздух-воздух» уже «заточены» на охоту за такой целью в сложных условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«Дело в том, что российские комплексы ПВО [противовоздушной обороны] и РЭБ, а также авиационные комплексы поколения 4++ тоже не стояли на месте, готовясь к боевым действиям в условиях сильного противодействия средств воздушного нападения при активной поддержке комплексов ПВО и РЭБ вероятного противника», — уверяет автор.
В июне в инфографике РИА Новости, посвященной целям российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф», были указаны такие американские самолеты тактической авиации, как F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor.
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Армия , Войска , Оружие , Алексей Леонков , РИА Новости , Журнал "Арсенал отечества" , "Российская газета"
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