В России F-16 назвали «стандартной целью»

В библиотеке целей российских зенитных ракетных систем (ЗРС) и комплексов (ЗРК) американский истребитель F-16 Fighting Falcon различных модификаций числится как «стандартная цель», пишет в «Российской газете» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

По его словам, новейшие российские управляемые ракеты «воздух-воздух» уже «заточены» на охоту за такой целью в сложных условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Дело в том, что российские комплексы ПВО [противовоздушной обороны] и РЭБ, а также авиационные комплексы поколения 4++ тоже не стояли на месте, готовясь к боевым действиям в условиях сильного противодействия средств воздушного нападения при активной поддержке комплексов ПВО и РЭБ вероятного противника», — уверяет автор.

В июне в инфографике РИА Новости, посвященной целям российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф», были указаны такие американские самолеты тактической авиации, как F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor.