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Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве 

Lenta.ru 27 минут назад
Украине необходимо создать ракеты, способные поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом в интервью «Обозревателю» заявил ветеран Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан.
«У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора», — сказал он.
Генерал отметил, что эти ракеты могут быть и без ядерных зарядов. По его словам, при реализации такой задачи Киев может рассчитывать на своих союзников и покупать у них соответствующее вооружение, военную технику и другое.
Ранее 30 июля сообщалось, что Богдан заподозрил Россию в подготовке к масштабной военной операции против Украины. Он указал, что на российско-украинской границе сосредоточены мощные военные российские формирования, более 200 тысяч военнослужащих, в том числе военная техника, ствольная и ракетная артиллерия, ракетно-космические войска, средства радиоэлектронной борьбы.
15 июля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о способности украинских крылатых ракет «Нептун» уничтожить Крымский мост. Он отметил, что эти ракеты были созданы в сверхсжатые сроки в то время, когда над Украиной нависла угроза со стороны Черного и Азовского морей.
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Комментарии39
Армия , Видео , В мире , Войска , Конфликты , Оружие , Украина , Александр Турчинов , Василий Богдан , Москва , Санкт-Петербург
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