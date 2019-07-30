Армия РФ готовится форсировать реки Европы

Россия готовиться «форсировать реки Европы»

О том, что в этом году сформирован собственный ремонтный батальон, рассказал ранее в интервью газете "Красная звезда" командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией, генерал-майор Андрей Колотовкин . Он также отметил, что «недавно появился и свой инженерный полк», который был оснащён «понтонным парком ПП-91 нового образца, позволяющим в течение одного часа развернуть 250-метровый мост через реку».

Возрождение понтонно-мостовых полков и ремонтно-восстановительных батальонов связано не с участившимися поломками бронетехники, а с «мобилизационной готовностью и логистикой», заявил газете «ВЗГЛЯД» редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

«Танкам дороги не нужны, танкам нужны направления. На этих направлениях могут встречаться различные преграды. Для переброски механизированных частей, укомплектованных тяжелой бронетехникой, и нужны соединения, о которых теперь идет речь», — пояснил он.

Леонков также указал на то, что в последние годы значительно возросло количество войсковых учений, в том числе со сложными сценариями.

«Например, масштабные войсковые операции с противником, способным разрушить коммуникации. Сюда же включена оперативная переброска войск, переброска снабжения для войск по необорудованной переправе, вывод войск из-под удара и так далее. Но тот арсенал, что есть сегодня в России, для оперативной переброски войск совершенно недостаточен», — рассказал эксперт.

Решение Сердюкова о расформировании ремонтно-восстановительных батальонов было принято в рамках общего перевода многих армейских функций на аутсорсинг, напомнил изданию военный эксперт Александр Гольц

Однако в марте, по данным издания, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что система аутсорсинга, которая сложилась в армии к 2012 году, не оправдала себя. В частности, не решались задачи по ремонту техники.