СМИ: Пентагон не возьмет Японию в программу F-35

Токио изъявлял желание участвовать в проекте, однако в американском военном ведомстве не поддержали эту идею.

Пентагон не станет включать Японию в программу новейших истребителей F-35. Токио изъявлял желание участвовать в проекте, однако в американском военном ведомстве, по данным СМИ, не поддержали эту идею.

По данным источников, японский запрос может создать «политические проблемы». По версии США, в дальнейшем это может вызвать напряженность на международном уровне в производственном плане.

«…это вызовет новую напряженность в международной производственной базе для совместного истребителя и откроет двери для других стран-клиентов, требующих большей роли в будущем развитии потенциала», — отмечает издание Defense News.