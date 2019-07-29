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СМИ: Пентагон не возьмет Японию в программу F-35 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Токио изъявлял желание участвовать в проекте, однако в американском военном ведомстве не поддержали эту идею.
Пентагон не станет включать Японию в программу новейших истребителей F-35. Токио изъявлял желание участвовать в проекте, однако в американском военном ведомстве, по данным СМИ, не поддержали эту идею.
По данным источников, японский запрос может создать «политические проблемы». По версии США, в дальнейшем это может вызвать напряженность на международном уровне в производственном плане.
«…это вызовет новую напряженность в международной производственной базе для совместного истребителя и откроет двери для других стран-клиентов, требующих большей роли в будущем развитии потенциала», — отмечает издание Defense News.
Ранее в МИД Турции прокомментировали решение США исключить республику из программы по созданию F-35. По мнению Анкары, намерения Вашингтона не соответствуют духу альянса, который давно существует между странами.
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Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , Пентагон , МИД Турции , Япония
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