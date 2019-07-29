Иран позвал Россию в Ормузский пролив

Россия и Иран могут провести совместные учения в Ормузском проливе. Как сообщает News.ru, об этом заявил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади.

«Ожидается, что совместные российско-иранские учения пройдут в скором времени в Индийском океане. Учения могут пройти и в северной части Индийского океана, в том числе в Ормузском проливе», — сказал Ханзади в интервью иранскому агентству IRNA.

Контр-адмирал Ханзади находится в России с трехдневным визитом по приглашению командования российских ВМС.

19 июля Иран задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе. В ответ на это министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пригрозил Ирану усилением военного присутствия у его берегов.