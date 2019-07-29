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Сербия восхитилась российским оружием 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент Сербии Александар Вучич и другие первые лица страны приняли участие в церемонии передачи военной техники от России и выразили свою благодарность за безвозмездную поставку, передает ТАСС.
Мероприятие прошло 29 июля в Белграде: сербские власти получили от России 10 боевых разведывательных дозорных машин БРДМ-2.
«Это превосходная машина, экипаж из пяти человек может находиться в машине 24 часа. Люди должны знать, что мы получили это в подарок, мы не платили за эту технику, это подарок от Путина, еще раз спасибо братскому русскому народу и президенту Путину», — приводит агентство слова Вучича.
Также глава Сербии рассказал, что до конца года из России в страну поступят еще 7 вертолетов и 10 танков. По его словам, поставки российской военной техники существенно повышают боеготовность сербских вооруженных сил.
26 июля румынские СМИ сообщили, что власти Румынии задержали на реке Дунай транспорт с российскими танками и бронемашинами, предназначенными для Сербии. Министерство обороны России в тот же день заявило, что эта информация не соответствует действительности.
В октябре 2018 года ВВС Сербии получили от российской стороны шесть многоцелевых истребителей МиГ-29.
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Армия , Оружие , Александар Вучич , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Сербия
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