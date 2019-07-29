Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Генштабе России заявили о подготовке США 2700 боевиков в Сирии 

RT на русском + ещё 4 59 минут назад
Фото: Reuters
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской заявил, что американские военнослужащие занимаются подготовкой 2700 боевиков в районе базы Эт-Танф в Сирии.
«В районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа инструкторы США ведут подготовку крупного вооружённого формирования «Магавир ас-Саура» и ряда мелких групп боевиков для так называемой «Армии арабских племен», — сообщил он.
По словам Рудского, общая численность боевиков достигает 2,7 тыс.
В Генштабе добавили, что часть боевиков после подготовки в Эт-Танфе американские вертолёты перебрасывают в Заевфратье. При этом самые подготовленные диверсанты направляются на территории, подконтрольные Дамаску, для дестабилизации обстановки.
Рудской сообщил, что также структуры в США занимаются разграблением нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье.
«В последнее время на этих объектах отмечается активное наращивание численности сотрудников американских частных военных компаний. Сегодня в Сирии численность наемников ЧВК превышает три с половиной тысячи человек», — сказал он.
Также он заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.
RT на русском: последние новости
SANA: коалиция во главе с США нанесла удар по деревне в Сирии В ЛНР сообщили о наращивании ВСУ сил у линии соприкосновения в Донбассе На Украине решили реформировать СБУ
Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , США , Сергей Рудской , Генштаб , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский перекроит СБУ117
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ экс-чиновник183
Как изменится жизнь россиян с августа360
«Дискриминация»: В ОБСЕ раскритиковали Украину178
Соловьев: Врач Навального — ясновидящая535
Видео
00:47
Подсчитаны жертвы стрельбы на фестивале в США
Происшествия США
03:36
Россияне не хотят новых паспортов
Социология
00:48
«Чего хочет народ»: пророссийский митинг в Грузии
В мире Статьи
01:26
Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе
Войска В мире
09:43
Триллионы рублей потеряны. Мир страдает без пчел
Экология
00:36
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву
Шоу-бизнес Катастрофы
00:36
Мужчина расстрелял толпу на фестивале
Криминал Происшествия
00:35
Ситуация в Иркутской области осложнилась
Катастрофы
01:19
Понаехали: мигранты строят новую Россию
Общество Статьи
03:19
«Здесь всё принадлежит Китаю»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение