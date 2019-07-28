Немецкие военные не смогли вылететь в Литву из-за поломки самолета

Из-за поломки транспортного самолета Airbus A310 ВВС Германии подразделение бойцов бундесвера не смогло вылететь из Кельна и пополнить ряды расквартированного в Литве многонационального батальона НАТО, пишет Der Spiegel.

Сообщается, что в итоге полет отложили. Тем временем 16 БМП «Мардер» и один ремонтный тягач «Бюффель» уже прибыли в Литву поездом, приводит ИноТВ текст статьи Der Spiegel.

В последнее время состояние немецкой авиации все чаще становится предметом публичного обсуждения. Так, в мае произошла третья за последнее время поломка самолета главы МИД Германии Хайко Мааса. В результате министр не смог вовремя вылететь в Болгарию.

До этого большой международный резонанс вызвал «сбой электронных систем» самолета канцлера Германии Ангелы Меркель, направлявшейся в ноябре 2018 года на саммит стран «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Из-за проблем с воздушным судном Меркель не попала на открытие саммита. В мае в самолет Меркель в аэропорту Дортмунда врезался автомобиль.

В апреле министр финансов Германии Олаф Шольц вынужден был менять самолет, чтобы добраться до США. А в феврале президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер из-за неполадок с правительственным самолетом не смог вовремя вылететь из Эфиопии.