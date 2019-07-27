В Сербию доставили российские бронетранспортёры

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Десять российских бронетранспортеров доставили в Сербию 

РИА Новости + ещё 7 4 часа назад
Десять бронетранспортеров БРДМ-2 было доставлено из России в Сербию в рамках военно-технического сотрудничества, сообщило в субботу минобороны страны.
Прояснена ситуация с блокированными танками из России
"В Сербию прибыли 10 бронетранспортеров БРДМ-2 с комплектами запасных частей. Во время их доставки российским авиаперевозчиком не возникло препятствий, техника доставлена надежно и безопасно, с соблюдением международных норм", — сообщило сербское ведомство.
Отмечается, что военно-техническое соглашение Москвы и Белграда выполняется точно в установленные сроки.
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Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны , Сербия
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