В Сербию доставили российские бронетранспортёры

Десять российских бронетранспортеров доставили в Сербию

Десять бронетранспортеров БРДМ-2 было доставлено из России Сербию в рамках военно-технического сотрудничества, сообщило в субботу минобороны страны.

"В Сербию прибыли 10 бронетранспортеров БРДМ-2 с комплектами запасных частей. Во время их доставки российским авиаперевозчиком не возникло препятствий, техника доставлена надежно и безопасно, с соблюдением международных норм", — сообщило сербское ведомство.

Отмечается, что военно-техническое соглашение Москвы и Белграда выполняется точно в установленные сроки.