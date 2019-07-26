РВСН произвели пуск «Тополя»

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РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь» 

РИА Новости + ещё 3 30 минут назад
Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщили в Минобороны России.
Российский «Тополь» не имеет аналогов в мире
"Двадцать шестого июля 2019 года с Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", — говорится в сообщении.
Как сообщили в военном ведомстве, учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане. Задачи пуска выполнены в полном объёме, добавили в Минобороны.
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Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны , РВСН , Астраханская Область
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