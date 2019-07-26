Прояснена ситуация с блокированными танками из России

Прояснена ситуация с блокированными в Европе российскими танками

«Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. Все заявления о подобных поставках и якобы "задержании" румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами, — абсолютная ложь», — сказано в заявлении министерства.

Там же говорится, что весь экспорт военной продукции в Сербию Россия проводит «в строгом соответствии с международным законодательством».

Ранее 26 июля румынские СМИ сообщили, что на реке Дунай был остановлен транспорт. На нем находились танки Т-72Б3 и бронемашины БРДМ-2, предназначенные для сербских вооруженных сил. Технику якобы арестовали и конфисковали. По данным ТАСС, это могли сделать из-за влияния антироссийских санкций или по прямому распоряжению сил НАТО

По обнародованным ранее данным, Белград получит от Москвы 30 танков и столько же бронемашин на полностью безвозмездной основе.