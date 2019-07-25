Турецкий экс-военный раскрыл причину конфликта между США и Турцией

Он заявил, что российские С-400 стали лишь предлогом для эскалации напряженности, а США попросту не хотят развития и усиления Турции и заинтересованы лишь в усилении Израиля

"Для Запада на Ближнем Востоке важно обеспечить безопасность Израиля и контроль над энергетическими ресурсами. Страны, враждебные Израилю, устраняются. В конце этой очереди стоит Турция. Мне приходится это говорить, потому что это правда. Боюсь, что проблемы в отношениях Америки с Турцией гораздо масштабнее, чем вопрос С-400. На мой взгляд, С-400 — это лишь небольшая их часть", — приводит издание слова экс-военного.

Кроме того, он добавил, что если Анкара и Вашингтон придут к соглашению по С-400, то США предъявят Турции новые требования. В частности, по мнению Сайгуна, Соединенные Штаты потребуют прекратить контакты с Ираном, создадут курдское государство в Сирии и запретят добывать ресурсы на Кипре, при этом не считаясь с мнением Турции.

"То есть, по моему мнению, проблема не в С-400 или F-35. Америка недовольна независимой внешней политикой Турции и не желает, чтобы Турция становилась региональной державой", — считает бывший военный.

Сайгун также добавил, что заявления США о том, что Россия получит секретные сведения о самолетах F-35, не оправданы, поскольку секреты этих истребителей уже давно известны Москве.

По его словам, американские власти еще десять лет назад обсуждали исключение Турции из программы F-35. Если Анкара получит эти самолеты, то на Ближнем Востоке изменится баланс сил, и Израиль утратит превосходство в воздухе, а США не могут это допустить, поскольку потеряют контроль над энергоресурсами в регионе, сказал Сайгун.

Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам вице-премьера Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.