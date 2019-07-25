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В Сирии террористы обстреляли жилые кварталы Алеппо, три человека погибли 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Р-Спорт
В среду, 24 июля, боевики из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) обстреляли из минометов мирные кварталы города Алеппо, расположенного на севере Сирии. По данным полицейского управления города, в результате атаки погибли три человека, в том числе два ребенка.
Как уточняется, боевики вели огонь из предместья Рашидин, расположенного на западной окраине Алеппо. В результате три человека погибли и получили ранения по меньшей мере 15 человек. Всем пострадавшим была оказана помощь в больнице "Ар-Рази" и университетском госпитале.
В ответ на обстрел артиллерия армии САР нанесла удары по позициям террористов, уничтожив несколько реактивных установок, из которых велся обстрел. Среди боевиков есть погибшие и раненые, передает ТАСС.
22 июля текущего года в результате обстрела боевиков в Алеппо погибли семь мирных жителей и десятки получили ранения различной степени тяжести.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Джебхат ан-Нусра , ИТАР-ТАСС , Сирия
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