Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иордании открыли подводный музей военной техники 

RTVI 1 час назад
Фото: RTVI
На церемонии открытия организаторы потопили несколько экспонатов, среди которых были танки, десантные суда и вертолет.
Всего в музее 19 экспонатов. Восемь из них погрузили на глубину до 20 метров, еще 11 лежат — на глубине 28 метров. Такое расположение объектов позволит туристам рассматривать их с борта лодки со стеклянным дном или с аквалангом.
В заявлении управления по особым экономическим зонам Акабы говорится, что затонувшие предметы «разместили вдоль коралловых рифов с имитацией боевого тактическую формирования». Помимо танков и десантных кораблей, на дне находятся машина скорой помощи, военный кран, зенитная батарея и другое вооружение.
Акаба — популярный курортный город. Он расположен рядом с израильским Эйлатом и египетским Шарм-эль-Шейхом.
RTVI: последние новости
Черногория завершила интеграцию в НАТО В Анкаре тяжело ранили белорусского дипломата Умер актер Рутгер Хауер
Комментарии
Армия , Иордания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина захотела больше санкций против России24
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО637
Киев заявил о возвращении задержанных Россией моряков268
Российские звезды заступились за Шишкана30
Суд решил судьбу Навального63
Видео
04:33
Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Азия В мире
06:21
Запад обвинили в замалчивании грехов Украины
В мире Украина
01:16
Россия поставила перед КНДР вопрос
Политика
01:47
Тиль Швайгер высмеял министра и сравнил с Шойгу
Армия Другое
03:09
Путин отреагировал на смену премьера Великобритании
Политика
02:31
Умер Рутгер Хауэр
В мире
00:52
Раймонд Паулс объяснил негатив Запада к России
Общество В мире
01:26
Поклонская решила сменить профиль работы
Политика
00:25
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Украина В мире
03:13
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение