В Иордании открыли подводный музей военной техники

ASEZA launches first underwater military museumhttps://t.co/J97oFFj5Q4 pic.twitter.com/XJSzG8Qeg9— ammannewspaper (@ammannewspaper) 24 июля 2019 г. На церемонии открытия организаторы потопили несколько экспонатов, среди которых были танки, десантные суда и вертолет.

Всего в музее 19 экспонатов. Восемь из них погрузили на глубину до 20 метров, еще 11 лежат — на глубине 28 метров. Такое расположение объектов позволит туристам рассматривать их с борта лодки со стеклянным дном или с аквалангом.

В заявлении управления по особым экономическим зонам Акабы говорится, что затонувшие предметы «разместили вдоль коралловых рифов с имитацией боевого тактическую формирования». Помимо танков и десантных кораблей, на дне находятся машина скорой помощи, военный кран, зенитная батарея и другое вооружение.

Акаба — популярный курортный город. Он расположен рядом с израильским Эйлатом и египетским Шарм-эль-Шейхом.