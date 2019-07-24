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Главой минобороны Великобритании стал Бен Уоллес 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2019 / LEON NEAL
Бывший замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес назначен министром обороны страны, сообщила канцелярия премьер-министра.
Экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон в среду занял пост премьер-министра страны. На данный момент уволены или ушли в отставку более половины министров правительства и уже можно констатировать, что речь идет о самой масштабной смене состава правительства в современной истории Британии без передачи власти от одной партии другой.
Уоллес в МВД был замминистра по вопросам безопасности и экономических преступлений.
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Армия , Европа , Борис Джонсон , Бен Уоллес , Министерство обороны , МИД , МВД , Великобритания
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