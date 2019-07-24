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Российских «ракетных малышей» научат уничтожать авианосцы 

Ferra.ru 31 минуту назад
Фото: Ferra.ru
«Ракетными малышами» называют малые ракетные корабли проекта 1234 «Овод». Стало известно, что им планируют обновить комплекс радиоэлектронной разведки, благодаря чему корабли смогут обнаруживать авианосцы противника.
Вместо старого комплекса кораблям установят современную пассивную станцию. Она будет искать авианосцы по радиоэлектронным следам, оставляемым радарами и сигналами бортовых систем.
Обновление уже получил малый ракетный корабль «Смерч». Станция прошла испытания, но её тактико-технические характеристики не раскрываются. Сама она сигналы не излучает, потому и пассивная. По зафиксированному ею излучению можно определить класс корабля.
Станция делает малые корабли «невидимыми», что даёт им преимущество перед противниками. В теории «малыши» могут подходить на довольно близкую дистанцию к авианосцу и поразить его.
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