Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спецназ ВСУ собрался отказаться от советского оружия 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Силы спецопераций (ССО) ВСУ планируют полностью отказаться от советского вооружения, заявил командующий ССО Игорь Лунев.
Лунев пояснил, что подразделения откажутся от вооружения и амуниции советского типа за 3-4 года, передает «Интерфакс».
Вместо советской формы и оружия военных «интегрируют» в систему коллективной безопасности НАТО, добавил военачальник.
В июле украинское государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало переговоры чиновников минобороны страны о закупке бракованных бронежилетов для ВСУ. Изделия назывались непригодными, чиновники заявляли, что они легко простреливаются винтовочной пулей калибра 7,62 мм и автоматом АК-74 пулей калибра 5,45 мм.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украинские военные утонули под присмотром инструкторов НАТО Россия и Китай способны затмить военную мощь США Грузинские военные озвучили ответ на заявления России
Армия , Оружие , Игорь Лунев , Министерство обороны , НАТО , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО301
Киев заявил о возвращении задержанных Россией моряков251
Российские звезды заступились за Шишкана29
Умер Рутгер Хауэр18
Путин отреагировал на смену премьера Великобритании10
Видео
04:33
Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Азия В мире
00:25
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Украина В мире
03:13
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО
В мире Украина
01:50
«Почему Кадыров стрелял куда-то в пол, а попал в ногу?»
Общество
01:47
Москвичам рассказали о снеге на выходных
Погода Новости Москвы
04:19
Российские звезды заступились за Шишкана
Происшествия Криминал
00:58
На Украине заговорили о размене Крыма на Донбасс
В мире Статьи
03:41
Нож в сердце: где скрывался убийца экс-спецназовца
Происшествия Статьи
04:00
В России ответили на заявление Украины по морякам
Политика
01:19
Тереза Мэй ушла
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение