Спецназ ВСУ собрался отказаться от советского оружия

Силы спецопераций (ССО) ВСУ планируют полностью отказаться от советского вооружения, заявил командующий ССО Игорь Лунев

Лунев пояснил, что подразделения откажутся от вооружения и амуниции советского типа за 3-4 года, передает «Интерфакс».

Вместо советской формы и оружия военных «интегрируют» в систему коллективной безопасности НАТО , добавил военачальник.