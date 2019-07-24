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Миноносец ВМС Китая прибыл в Петербург 

RT на русском + ещё 1 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Сиань» прибыл в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде России, передаёт ФАН.
Его встречали представители командования Западного военного округа.
Корабль пришвартовался у набережной лейтенанта Шмидта. Китайские моряки пригласили всех встречавших на борт и провели экскурсию.
Ранее сообщалось, что корабли из Индии и Китая поучаствуют в параде в День ВМФ России.
«Невские новости» передавали, что стала известна программа мероприятий на Дворцовой площади в честь Дня ВМФ.
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Армия , Войска , Китай , Санкт-Петербург
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