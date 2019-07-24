Миноносец ВМС Китая прибыл в Петербург

Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Сиань» прибыл в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде России , передаёт ФАН.

Его встречали представители командования Западного военного округа.

Корабль пришвартовался у набережной лейтенанта Шмидта. Китайские моряки пригласили всех встречавших на борт и провели экскурсию.

Ранее сообщалось, что корабли из Индии и Китая поучаствуют в параде в День ВМФ России.

«Невские новости» передавали, что стала известна программа мероприятий на Дворцовой площади в честь Дня ВМФ.