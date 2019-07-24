Тиль Швайгер высмеял министра и сравнил с Шойгу

Немецкий актер Тилль Швайгер прокомментировал назначение Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пост министра обороны страны мемом, в котором она сравнивается с главами оборонных ведомств России и США.
Швайгер разместил в Instagram коллаж, на котором изображены министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Пентагона Марк Эспер, а министр обороны ФРГ Аннегрет Крам-Карренбауэр предстает в образе уборщицы.
В Германии коллаж сочли некорректным, на что Швайгер заявил, что нашел его в интернете и счел его смешным и говорящим самим за себя.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр стала министром обороны на прошлой неделе, сменив на этом посту Урсулу фон дер Лейен, получившую назначение на должность председателя Еврокомиссии. В декабре 2018 года Крамп-Карренбауэр была избрана главой партии Христианско-демократический союз, которым до этого 18 лет руководила Ангела Меркель, и считалась ее преемницей на посту канцлера ФРГ.