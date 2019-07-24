Тиль Швайгер высмеял министра и сравнил с Шойгу

Тиль Швайгер высмеял назначение женщины министром обороны Германии

США. Немецкий актер Тилль Швайгер прокомментировал назначение Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пост министра обороны страны мемом, в котором она сравнивается с главами оборонных ведомств России

В Германии коллаж сочли некорректным, на что Швайгер заявил, что нашел его в интернете и счел его смешным и говорящим самим за себя.