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В Подмосковье прибыл эшелон с китайскими танками 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В подмосковную Таманскую мотострелковую дивизию из Китая прибыл эшелон с бронетехникой, которая примет участие в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках Армейских международных игр — 2019, сообщили в Минобороны.
В Минобороны уточнили, что китайская сторона привезла в Россию четыре танка и боеприпасы. По пути следования эшелон сопровождал совместный караул из российских и китайских военных, передает ТАСС.
«В Таманскую мотострелковую дивизию прибыл эшелон с техникой Народно-освободительной армии Китая для участия в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках Армейских международных игр — 2019. Эшелон преодолел более 5 тыс. км по железной дороге от станции Забайкальск до станции Селятино», — сообщили в ведомстве.
Предполагается, что все участники «Танкового биатлона» прибудут к месту проведения конкурса до конца недели.
Армейские международные игры — 2019 пройдут с 3 августа по 17 августа на территории 10 государств. В играх примут участие более 5 тыс. военнослужащих из 37 стран.
Напомним, во вторник Россия и Китай провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
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Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Китай , Московская область
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