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Главой Пентагона стал «кричащий орел» 

Рамблер + ещё 9 18 минут назад
Сенат Конгресса США поддержал кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона, передает ТАСС.
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Кандидатуру Эспера, предложенную президентом страны Дональдом Трампом, поддержали 90 представителей верхней палаты Конгресса, восемь сенаторов высказались против.
Марк Эспер стал исполняющим обязанности министра обороны США в конце июня после самоотвода предыдущего и.о. — Патрика Шанахана.
В ближайшее время Эспер будет приведен к присяге.
Марк Эспер — выходец из знаменитой 101-й воздушно-десантной дивизии, также известной под прозвищем «Кричащие орлы». В составе этого подразделения он принимал участие в боевых действиях на территории Ирака во время войны в Персидском заливе (1990-1991), где его наградили «Бронзовой звездой», одной из самых почетных медалей США. В 2002-2004 годах в администрации президента Джорджа Буша-младшего Эспер был заместителем помощника министра обороны, отвечал за вопросы нераспространения ядерного оружия, контроля за вооружениями и международной безопасности.
Комментарии10
Армия , Видео , США , Марк Эспер , Патрик Шанахан , Джордж Буш , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , Пентагон , Конгресс США , ИТАР-ТАСС
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