Главой Пентагона стал «кричащий орел»

Кандидатуру Эспера, предложенную президентом страны Дональдом Трампом, поддержали 90 представителей верхней палаты Конгресса, восемь сенаторов высказались против.

Марк Эспер стал исполняющим обязанности министра обороны США в конце июня после самоотвода предыдущего и.о. — Патрика Шанахана

В ближайшее время Эспер будет приведен к присяге.