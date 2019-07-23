Главой Пентагона стал «кричащий орел» 

Сенат Конгресса США поддержал кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона, передает ТАСС.
Кандидатуру Эспера, предложенную президентом страны Дональдом Трампом, поддержали 90 представителей верхней палаты Конгресса, восемь сенаторов высказались против.
Марк Эспер стал исполняющим обязанности министра обороны США в конце июня после самоотвода предыдущего и.о. — Патрика Шанахана.
В ближайшее время Эспер будет приведен к присяге.
Марк Эспер — выходец из знаменитой 101-й воздушно-десантной дивизии, также известной под прозвищем «Кричащие орлы». В составе этого подразделения он принимал участие в боевых действиях на территории Ирака во время войны в Персидском заливе (1990-1991), где его наградили «Бронзовой звездой», одной из самых почетных медалей США. В 2002-2004 годах в администрации президента Джорджа Буша-младшего Эспер был заместителем помощника министра обороны, отвечал за вопросы нераспространения ядерного оружия, контроля за вооружениями и международной безопасности.