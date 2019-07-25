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Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён 

RT на русском + ещё 12 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом пишет Haberturk.
«Поставки первой партии компонентов С-400 на авиабазу Мюртед в Анкаре сегодня завершились», — говорится в коммюнике.
Как отмечается, за это время было осуществлено 30 авиарейсов.
Ожидается, что поставки второй партии будут также осуществлены в Анкару.
Ранее сообщалось, что С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года.
Поставки российских систем ПВО в страну начались 12 июля.
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Армия , В мире , Оружие , Телерадиокомпания Haberturk , Турция
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