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SZ: Россия посмеется последней в сделке с Турцией 

Газета.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поставка российских С-400 в Турцию должна была сделать страну сильнее. Как замечает Die Sueddeutsche Zeitung, Анкара должна признать, что они ее ослабляют.
Издание отмечает, что Турция не является первой страной НАТО, которая разместила на своей территории российские ракеты. На греческом Крите установлены С-300. В радиусе их действия находилась Турция, которая чувствовала себя под угрозой и в свою очередь угрожала наращиванием вооружений. Тогда греческие ракеты были законсервированы. Этот инцидент показывает, насколько абсурдно может складываться история. В случае с С-400 речь снова идет об обороне, но соседи Турции беспокоятся из-за военного баланса в Средиземном море. С-400 нельзя интегрировать в оборонную структуру НАТО. США уже отказались поставлять Турции F-35, могут последовать другие санкции. В прошлом году антитурецкие санкции США привели к обвалу турецкой лиры.
Газета пишет, что сделка по С-400 задумывалась как демонстрация власти, но может ударить по Турции как бумеранг. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу убеждает, что страну не исключат из НАТО, но само обсуждение этой возможности показывает серьезность положения. F-35 Анкаре заменить ничем, а запасные детали для F-16 однажды закончатся. Таким образом конфликт ослабил обороноспособность страны, хотя С-400 должны были ее повысить. По мнению автора, разлад между Турцией и Западом не может не радовать Россию.
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Комментарии3
Армия , Оружие , Мевлют Чавушоглу , МИД , НАТО , Крит , Турция
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