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В Кронштадте развернут самый большой в мире Андреевский флаг 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кронштадте в преддверии Дня Военно-морского флота России пройдет уникальная акция, в рамках которой на Якорной площади будет развернут самый большой в мире Андреевский флаг.
Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга, длина полотнища составит 65 метров, а ширина — 43 метра.
Участники акции планируют установить рекорд. Зафиксировать его доверено эксперту "Книги рекордов России", который будет присутствовать на мероприятии.
Акция будет приурочена к празднованию Дня Военно-морского флота России и пройдет 27 июля. Самый большой Андреевский флаг сам по себе станет поздравлением для российских военных моряков.
"В мероприятии примут участие более тысячи военнослужащих, волонтеров и представителей общественных организаций Санкт-Петербурга", — сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
К слову, при изготовлении гигантского флага было использовано 70 полос ткани площадью по 40 квадратных метров каждая, которые были сшиты между собой 15 опытными швеями.
Вес полотнища составляет 300 кг. Организаторы, в роли которых выступили АНО "Остров фортов" и командование Ленинградской военно-морской базы ВМФ России, отмечают, что для перевозки на грузовике полотно пришлось сложить 70 раз.
"Установление рекорда состоится в рамках стартовых мероприятий по созданию туристско-рекреационного кластера "Кронштадт. Остров фортов" и призвано продемонстрировать грядущее превращение Кронштадта в новую точку туристического притяжения", — добавили в пресс-службе администрации губернатора.
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Армия , Кронштадт
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