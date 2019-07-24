В Кронштадте развернут самый большой в мире Андреевский флаг

Кронштадте в преддверии Дня Военно-морского флота России пройдет уникальная акция, в рамках которой на Якорной площади будет развернут самый большой в мире Андреевский флаг.

Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга, длина полотнища составит 65 метров, а ширина — 43 метра.

Участники акции планируют установить рекорд. Зафиксировать его доверено эксперту "Книги рекордов России", который будет присутствовать на мероприятии.

Акция будет приурочена к празднованию Дня Военно-морского флота России и пройдет 27 июля. Самый большой Андреевский флаг сам по себе станет поздравлением для российских военных моряков.

"В мероприятии примут участие более тысячи военнослужащих, волонтеров и представителей общественных организаций Санкт-Петербурга", — сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

К слову, при изготовлении гигантского флага было использовано 70 полос ткани площадью по 40 квадратных метров каждая, которые были сшиты между собой 15 опытными швеями.

Вес полотнища составляет 300 кг. Организаторы, в роли которых выступили АНО "Остров фортов" и командование Ленинградской военно-морской базы ВМФ России, отмечают, что для перевозки на грузовике полотно пришлось сложить 70 раз.