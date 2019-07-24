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Инцидент с самолетами между Россией и Южной Кореей посчитали недоразумением 

Lenta.ru + ещё 55 22 минуты назад
Фото: Reuters
Действия летчиков Южной Кореи в отношении российского самолета следует оценивать как недоразумение. Такое мнение выразили в Госдуме, передает газета «Известия».
В Министерстве обороны России поведение южнокорейских летчиков назвали непрофессиональными маневрами, а также подчеркнули, что их действия были «неадекватными».
Ранее 23 июля в Комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что один из российских самолетов дважды нарушил границу страны, оба раза находясь в ее воздушном пространстве по три минуты. Корейские истребители выпустили в общей сложности 20 сигнальных ракет и произвели около 360 выстрелов в сторону нарушителя. В Минобороны России указали, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС совершали плановый полет и не нарушали границу.
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Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , Комитет начальников штабов , Госдума , газета "Известия" , Южная Корея
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