Инцидент с самолетами между Россией и Южной Кореей посчитали недоразумением

Действия летчиков Южной Кореи в отношении российского самолета следует оценивать как недоразумение. Такое мнение выразили в Госдуме , передает газета «Известия». Министерстве обороны России поведение южнокорейских летчиков назвали непрофессиональными маневрами, а также подчеркнули, что их действия были «неадекватными». Ранее 23 июля в Комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что один из российских самолетов дважды нарушил границу страны, оба раза находясь в ее воздушном пространстве по три минуты. Корейские истребители выпустили в общей сложности 20 сигнальных ракет и произвели около 360 выстрелов в сторону нарушителя. В Минобороны России указали, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС совершали плановый полет и не нарушали границу.