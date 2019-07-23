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Россия начала военные учения перед маневрами НАТО в Грузии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В Южном военном округе (ЮВО) стартовали масштабные двусторонние учения с участием двух общевойсковых армий, об этом сообщила пресс-служба ЮВО.
«Соединения и воинские части 49-й и 58-й общевойсковых армий ЮВО в соответствии с планом боевой подготовки приступили к проведению мероприятий двусторонних командно-штабных учений на местности под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Там добавили, что в маневрах будут участвовать авиационные части 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, соединения и воинские части родов войск, материально-технического обеспечения, находящиеся в зоне ответственности обеих армий.
Группе войск, созданной на базе соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии, военных баз ЮВО в Южной Осетии и Абхазии, предстоит отбить «атаку» 49-й общевойсковой армии.
Также в учениях будут задействованы подразделения 102-й военной базы, находящейся в Армении.
«Этап максимально интенсивной боевой подготовки летнего периода обучения перерастет в фазу двусторонних командно-штабных учений, в которых будут задействованы абсолютно все объединения округа, включая Черноморский флот и Каспийскую флотилию», — сказал генерал-полковник Дворников.
Ранее сообщалось, что многонациональные учения Agile Spirit 2019 («Проворный дух») начнутся в Грузии 27 июля и пройдут по 9 августа, в них примут участие свыше 3 тыс. военных из 14 стран НАТО.
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Комментарии
Армия , Войска , Александр Дворников , НАТО , ИТАР-ТАСС , Грузия
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