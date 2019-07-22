Армения анонсировала «военные сюрпризы» из России 

Армения ожидает поставок истребителей Су-30СМ и другие «военные сюрпризы» из России. Об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, передает «Sputnik Армения».
В беседе с журналистами Тоноян заявил, что поставки купленных у России четырех Су-20СМ ожидаются в конце текущего года или в начале следующего.
Отвечая на вопрос о поставках других вооружений, министр отметил, что многие подробности сейчас раскрыть не может, но ожидаются «военные сюрпризы».
В частности, министр прокомментировал информацию о поставках из России зенитно-ракетных комплексов «Тор».
«Могу сказать, что «Тор» очень интересное оружие. У нас есть соответствующие ожидания», — сказал он.