Армения анонсировала «военные сюрпризы» из России

Армения ожидает поставок истребителей Су-30СМ и другие «военные сюрпризы» из России. Об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, передает «Sputnik Армения».

В беседе с журналистами Тоноян заявил, что поставки купленных у России четырех Су-20СМ ожидаются в конце текущего года или в начале следующего.

Отвечая на вопрос о поставках других вооружений, министр отметил, что многие подробности сейчас раскрыть не может, но ожидаются «военные сюрпризы».

В частности, министр прокомментировал информацию о поставках из России зенитно-ракетных комплексов «Тор».