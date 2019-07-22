Китай выдавил Россию в рейтинге оборонных компаний

Китайские компании впервые вошли в рейтинг 100 самых крупных военно-промышленных поставщиков по версии Defense News, обогнав российские предприятия.

В рейтинге 2019 года в первой десятке значатся такие китайские компании, как AVIC (Aviation Industry Corporation of China), Norinco (China North Industries Group Corporation Limited) и CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation). Всего в рейтинге находятся восемь компаний из Поднебесной.

Первую четверку рейтинга заняли компании из США. Лидером стала Lockheed Martin. Второе место занял Boeing , третье — Northrop Grumman, четвертое — Raytheon.

Defense News отмечает, что европейские и российские военно-промышленные компании вынуждены бороться за внешние рынки, тогда как Китаю и США достаточно внутренних.

В апреле стало известно, что, согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов, в результате чего по данному показателю страна впервые с 2006 года опустилась на шестое место.

В 2018 году в рейтинге Defense News Россия была представлена 8 компаниями, в частности, «Алмаз-Антей» занимал 8-ю позицию, а КТРВ — 25-ю. Первая позиция принадлежала Lockheed Martin. До 2018 года включительно китайские поставщики военной техники в перечне представлены не были.