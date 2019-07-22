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Раскрыты сроки включения С-400 в Турции 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 заработают в Турции к началу 2020 года. Об этом в интервью TGRT Haber заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Глава МИД отметил, что российские системы противовоздушной обороны работают лучше, чем американские Patriot («Пэтриот»). Он вновь подчеркнул, что С-400 — защитные системы.
«Если на Турцию нападут с воздуха, мы их используем, чтобы избежать этой атаки», — отметил Чавушоглу.
По словам министра, президент США Дональд Трамп действительно может отказаться от введения санкций в отношении Анкары в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). В то же время в случае враждебного настроя со стороны Вашингтона Турция готова принимать ответные меры, подчеркнул он.
Чавушоглу также рассказал, что Анкара решила участвовать в программе по американским истребителям F-35, потому что это хорошая система и передовые технологии. В то же время власти будут действовать по аналогии с вопросом С-400: если США принимают окончательное решение не поставлять самолеты, то Анкара будет искать альтернативу.
16 июля американский президент Дональд Трамп сказал, что Вашингтон не продаст Анкаре истребители-бомбардировщики F-35 из-за того, что та не отказалась от покупки С-400.
США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган при этом заявлял, что сделка с Россией является самым важным соглашением для Анкары, и заверил НАТО, что альянс станет лишь сильнее.
Соглашение о закупке Анкарой четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Поставки систем начались в июле 2019-го.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Мевлют Чавушоглу , МИД , НАТО , Анкара , США , Турция
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