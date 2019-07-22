Перехват Су-30 разведчика США попал на видео

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Видео: Су-30 ВВС Венесуэлы перехватил американского разведчика 

Российская Газета 1 час назад
В Сети появилось видео перехвата американского самолета-разведчика EP-3 истребителем Су-30 ВВС Венесуэлы. Инцидент произошел 19 июля над Карибским морем.
Южное командование армии Соединенных Штатов обвинило венесуэльского летчика в "агрессивном преследовании"— якобы действия истребителя Су-30 "подвергали риску экипаж и самолет" ВВС США. По словам американцев, их разведчик выполнял задачи в международном воздушном пространстве.
В минобороны Венесуэлы уточнили, что прилетевший с северо-запада Карибского моря самолет ВВС США нарушил воздушное пространство страны и не отвечал на запросы. Навстречу был поднят перехватчик Су-30, проводивший нарушителя к выходу из региона.
— Действия пилота Су-30 демонстрируют, что Россиия безответственно оказывает военную поддержку режиму Мадуро, — заявили американцы.
— В лучших традиция ВКС, — пишут комментаторы видео.
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Армия , Видео , Латинская Америка , Оружие , Министерство обороны , Венесуэла , США
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