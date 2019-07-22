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Украинские десантники утонули в БМД 

News.ru 27 минут назад
Фото: twitter.com/defenceu
Трое украинских военнослужащих утонули во время учебной переправы через реку в боевой машине десанта (БМД). Инцидент произошёл на глазах инструкторов НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области.
Жертвами учений стали военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, факт гибели десантников решили не предавать огласке до завершения выборов в Верховную раду. Такое решение принял командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский.
Ранее News.ru сообщал, что военнослужащие украинской армии случайно уничтожили позицию своих сослуживцев в Донбассе. Снаряд, неправильно запущенный с установки разминирования УР-77, унёс жизни троих солдат 35-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Докучаевск. Во время испытания нового вида вооружения военнослужащие запустили снаряд без тормозного каната, необходимого для правильной работы боеприпаса.
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Комментарии5
Армия , Войска , Происшествия , Михаил Забродский , Верховная Рада , НАТО
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