Украинские десантники утонули в БМД

Трое украинских военнослужащих утонули во время учебной переправы через реку в боевой машине десанта (БМД). Инцидент произошёл на глазах инструкторов НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области.

Жертвами учений стали военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, факт гибели десантников решили не предавать огласке до завершения выборов в Верховную раду . Такое решение принял командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский

Ранее News.ru сообщал, что военнослужащие украинской армии случайно уничтожили позицию своих сослуживцев в Донбассе. Снаряд, неправильно запущенный с установки разминирования УР-77, унёс жизни троих солдат 35-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Докучаевск. Во время испытания нового вида вооружения военнослужащие запустили снаряд без тормозного каната, необходимого для правильной работы боеприпаса.