Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыто тайное военное соглашение Китая 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Китай сможет разместить своих военных на базе в Камбодже по тайному соглашению между странами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По их информации, документ был принят весной. Он дает армии Китая исключительное право пользоваться военно-морской базой Реам в Сиамском заливе в течение 30 лет. После этого каждые 10 лет соглашение автоматически продлевается. При этом объект планируется использовать для размещения военных, хранения оружия и стоянки кораблей.
Как отмечается, таким образом Китай получит первый военно-морской форпост в Юго-Восточной Азии. Это в итоге может привести к изменению баланса сил в регионе.
В то же время как в Пекине, так и в Пномпене подобные данные опровергли.
«Это худшие из когда-либо выдуманных новости в отношении Камбоджи», — отметил премьер-министр страны Хун Сен, передает Reuters.
По его словам, такое в принципе невозможно, поскольку размещение иностранные военных баз противоречит конституции. Представитель Минобороны Камбоджи также указал, что материал «придуман и не имеет под собой оснований».
Представитель китайского МИД Гэн Шуан в свою очередь отметил, что страны традиционно являются дружественными соседями. По его словам, сотрудничество идет в разных областях, оно прозрачно и равноправно.
«Надеюсь, некоторые страны не будут переоценивать его уровень», — сказал дипломат.
В январе сообщалось о визите китайских военных кораблей в камбоджийский порт Сиануквиль на фоне слухов о планах Пекина построить военно-морскую базу в Камбодже. Тогда подобные предположения также опровергли.
В то же время указывалось, что КНР остается крупнейшим инвестором в камбоджийскую экономику, а также оказывает правительству Камбоджи поддержку и в политической сфере. В обмен на помощь Пномпень выступает на стороне Пекина по вопросам территориальных споров в Южно-Китайском море.
Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Камбоджа, в свою очередь, интересов в Южно-Китайском море не имеет.
Последние новости
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Названы причины закредитованности российской оборонки В России отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса
Комментарии
Армия , Азия , Видео , В мире , Министерство обороны , МИД , Reuters , Камбоджа , Китай , Пномпень
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В московском цирке сорвалась с высоты гимнастка
Соловьев предостерег Зеленского38
Минобороны разоблачило ложь об «ударе ВКС»261
На Украине потеряли генпрокурора30
Российский канал убрал из фильма «долбаных украинцев»27
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
02:12
Еще один российский город окутало дымом
Погода Общество
02:49
На Украине потеряли генпрокурора
Украина В мире
00:29
Врачи рассказали о состоянии Чуриковой
Общество
00:28
Безответственный Су-30 «агрессивно преследовал» самолет США
Армия Войска
04:52
Захваченный танкер: что происходит с россиянами
Происшествия Статьи
01:01
«Он жив»: как «похоронили» главу Туркмении
В мире СНГ
01:13
Перехват Су-30 разведчика США попал на видео
Армия Латинская Америка
02:10
Задержан подозреваемый в похищении россиянок в Германии
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение