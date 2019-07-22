Раскрыто тайное военное соглашение Китая

Китай сможет разместить своих военных на базе в Камбодже по тайному соглашению между странами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их информации, документ был принят весной. Он дает армии Китая исключительное право пользоваться военно-морской базой Реам в Сиамском заливе в течение 30 лет. После этого каждые 10 лет соглашение автоматически продлевается. При этом объект планируется использовать для размещения военных, хранения оружия и стоянки кораблей.

Как отмечается, таким образом Китай получит первый военно-морской форпост в Юго-Восточной Азии. Это в итоге может привести к изменению баланса сил в регионе.

В то же время как в Пекине, так и в Пномпене подобные данные опровергли.

«Это худшие из когда-либо выдуманных новости в отношении Камбоджи», — отметил премьер-министр страны Хун Сен, передает Reuters.

По его словам, такое в принципе невозможно, поскольку размещение иностранные военных баз противоречит конституции. Представитель Минобороны Камбоджи также указал, что материал «придуман и не имеет под собой оснований».

Представитель китайского МИД Гэн Шуан в свою очередь отметил, что страны традиционно являются дружественными соседями. По его словам, сотрудничество идет в разных областях, оно прозрачно и равноправно.

«Надеюсь, некоторые страны не будут переоценивать его уровень», — сказал дипломат.

В январе сообщалось о визите китайских военных кораблей в камбоджийский порт Сиануквиль на фоне слухов о планах Пекина построить военно-морскую базу в Камбодже. Тогда подобные предположения также опровергли.

В то же время указывалось, что КНР остается крупнейшим инвестором в камбоджийскую экономику, а также оказывает правительству Камбоджи поддержку и в политической сфере. В обмен на помощь Пномпень выступает на стороне Пекина по вопросам территориальных споров в Южно-Китайском море.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Камбоджа, в свою очередь, интересов в Южно-Китайском море не имеет.