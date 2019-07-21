В Белорусии опровергли информацию о российских войсках в Чернобыле

Министерство обороны Белорусии в своем Telegram-канале опровергло распространившуюся в украинских СМИ информацию о том, что на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения присутствуют российские войска. ВСУ заявили о готовности дать «отпор» российским войскам в Чернобыле «Распространяемая в сети информация о якобы "присутствии войск РФ на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения" не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства. Ранее на странице в Facebook 61-й отдельной пехотной егерской бригады вооруженных сил Украины появилась информация о том, что информация о возможном присутствии российских войск доведена до «командования всех уровней», а украинские военные готовы «дать достойной отпор агрессору».