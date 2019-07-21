Фото секретного американского танка появились в Сети

Концепция танка следующего поколения рассекречена в США , сообщает телеканал «Звезда» . Цель нововведений в ее конструкции — дать пехотинцам возможность более свободного маневрировании и участия в ближнем бою. У башни бронемашины будет несколько вариантов.

В серийное производство танк будет запущен в 2026 году.

Конструкция предусматривает три варианта специального роботизированного комплекса: RCV-Light (вес семь тонн), предназначенный для работы с пилотируемой машиной, RCV-Medium (вес около 10 тонн) с оружейной пушкой среднего калибра и противотанковой управляемой ракетой и RCV-Heavy (вес 20 тонн) с возможностью различного дополнительного вооружения.