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Фото секретного американского танка появились в Сети 

Рамблер 9 минут назад
Фото: US Army CCDC GVSC
Концепция танка следующего поколения рассекречена в США, сообщает телеканал «Звезда». Цель нововведений в ее конструкции — дать пехотинцам возможность более свободного маневрировании и участия в ближнем бою. У башни бронемашины будет несколько вариантов.
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В серийное производство танк будет запущен в 2026 году.
Конструкция предусматривает три варианта специального роботизированного комплекса: RCV-Light (вес семь тонн), предназначенный для работы с пилотируемой машиной, RCV-Medium (вес около 10 тонн) с оружейной пушкой среднего калибра и противотанковой управляемой ракетой и RCV-Heavy (вес 20 тонн) с возможностью различного дополнительного вооружения.
Армия , Оружие , ТК "Звезда" , США
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