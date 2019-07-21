Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими силовиками

Обстрел украинскими силовиками города Первомайск в самопровозглашенной Луганской народной республике попал на видео. Ролик, размещенный в Сети бывшим официальным представителем Народной милиции ЛНР Андреем Марочко , опубликовал телеканал "Звезда".

📢По неподтвержденной информации, одна женщина погибла, три человека получили ранения различной степени тяжести в результате артиллерийского удара по городу Первомайск… pic.twitter.com/L1ZQwam1t2— Андрей Витальевич МАРОЧКО (@Marochko_Andrey) 20 июля 2019 г. На кадрах можно увидеть клубы дыма от попаданий артиллерии, также слышны громкие разрывы.

Как рассказал РИА Новости начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, обстрел жилого массива города велся 54-й бригадой ВСУ из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров.

По данным луганской Генпрокуратуры, в результате обстрела Первомайска погиб один человек и семеро получили ранения, в том числе двое детей. Власти ЛНР потребовали от международных организаций расследовать данный факт.

Обстрел города произошел за несколько часов до вступления в силу очередного режима прекращения огня, о котором ранее договорилась контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске. Это перемирие впервые сопровождается дополнительными мерами контроля: публикацией приказов о прекращении огня, запретом на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и на открытие любого вида огня. В ДНР и ЛНР уже издали соответствующие приказы.