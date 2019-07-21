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Британия начала искать российский след в задержании Ираном ее танкера 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Британская разведка расследует версию о причастности России к задержанию Ираном танкера Stena Impero, пишут СМИ.
Расследование ведут МИ-6 и Центр правительственной связи (GCHQ). По версии источников, Иран мог использовать сигналы «российских шпионских технологий» с ложными координатами GPS, чтобы заманить Stena Impero в ловушку, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Mirror.
Источник издания в «западных службах безопасности» заявил, что Россия, у которой имеются «технологии по подделке GPS», могла оказать Тегерану помощь «в этой авантюре». По словам источника Корпус стражей исламской революции плотно работает со спецслужбами России в Сирии.
Кроме того, газета пишет, что приписываемая России возможная причастность к инциденту требовала «санкции» главы российского государства Владимира Путина.
Сама идея о причастности Москвы возникла из-за того, что британцы узнали о способности России вводить корабли в заблуждение с помощью ложных данных.
То есть, по версии издания, танкер «мог думать, что находится на безопасном расстоянии от иранских вод».
Sunday Mirror также указывает на некий доклад, утверждающий, что Россия якобы стоит за 10 тыс. инцидентов, связанных с подменой данных.
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Комментарии6
Армия , Войска , Оружие , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Иран
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