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«Брошен вызов». США увидели угрозу в военной доктрине РФ 

Рамблер + ещё 3 20 минут назад
Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд выразил обеспокоенность тем, что Россия наращивает тактическое ядерное оружие, сообщает ТАСС.
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Он заявил, что Вашингтон на протяжении десятилетий не производил новых ядерных вооружений, а в российской военной доктрине усматривает вызовы концепции ядерного сдерживания. По словам Руда, США модернизируют средства ядерного сдерживания, чтобы они были боеспособными.
«Мы также изучаем, на каком участке создаются помехи, и брошен вызов этой системе сдерживания», — сказал он.
По мнению замглавы Пентагона, Россия полагает, что «может применять против США и их союзников небольшие ядерные вооружения без опаски столкнуться с адекватным ответом». Этим Руд обосновывает необходимость модернизации некоторых американских ядерных вооружений.
Он также выразил обеспокоенность будущим и заявил о стремлении «убедить китайцев и россиян в том, что их подходы не стабилизируют ситуацию и не приведут к желаемой ими системе безопасности».
Комментарии122
Армия , Видео , Войска , Оружие , США
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