«Брошен вызов». США увидели угрозу в военной доктрине РФ

Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд выразил обеспокоенность тем, что Россия наращивает тактическое ядерное оружие, сообщает ТАСС

Он заявил, что Вашингтон на протяжении десятилетий не производил новых ядерных вооружений, а в российской военной доктрине усматривает вызовы концепции ядерного сдерживания. По словам Руда, США модернизируют средства ядерного сдерживания, чтобы они были боеспособными.

«Мы также изучаем, на каком участке создаются помехи, и брошен вызов этой системе сдерживания», — сказал он.

По мнению замглавы Пентагона, Россия полагает, что «может применять против США и их союзников небольшие ядерные вооружения без опаски столкнуться с адекватным ответом». Этим Руд обосновывает необходимость модернизации некоторых американских ядерных вооружений.

Он также выразил обеспокоенность будущим и заявил о стремлении «убедить китайцев и россиян в том, что их подходы не стабилизируют ситуацию и не приведут к желаемой ими системе безопасности».