Над Венесуэлой засекли американский самолет-разведчик

Самолет радиоэлектронной разведки США был обнаружен над территорий Венесуэлы , сообщает Минобороны латиноамериканской страны.

"Вооруженные силы сообщают, что 19 июля 2019 года в 9:52 (16.52 мск) командованием воздушных сил был обнаружен самолет, следовавший с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии (недалеко от Каракаса — ред.)… Был отдан приказ об отправке перехватчиков, чтобы установить происхождение самолета", — отмечается в сообщении.

"В 11.33 (18.33 мск) было визуально установлено, что речь идет о самолете EP-3E (радиоэлектронная разведка) принадлежащем США. Попытки связаться с ним оказались безуспешными… Самолет сменил маршрут, его сопроводили до момента выхода из региона, который произошел в 11.43 (18.43 мск)", — сообщает Минобороны.

Министерство отмечает, что это уже не первый случай нарушения пространства Венесуэлы и может расцениваться как серьезная угроза извне.