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Над Венесуэлой засекли американский самолет-разведчик 

РИА Новости + ещё 2 41 минуту назад
Фото: CC0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Brandon Parker/Released /
Самолет радиоэлектронной разведки США был обнаружен над территорий Венесуэлы, сообщает Минобороны латиноамериканской страны.
"Вооруженные силы сообщают, что 19 июля 2019 года в 9:52 (16.52 мск) командованием воздушных сил был обнаружен самолет, следовавший с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии (недалеко от Каракаса — ред.)… Был отдан приказ об отправке перехватчиков, чтобы установить происхождение самолета", — отмечается в сообщении.
"В 11.33 (18.33 мск) было визуально установлено, что речь идет о самолете EP-3E (радиоэлектронная разведка) принадлежащем США. Попытки связаться с ним оказались безуспешными… Самолет сменил маршрут, его сопроводили до момента выхода из региона, который произошел в 11.43 (18.43 мск)", — сообщает Минобороны.
Министерство отмечает, что это уже не первый случай нарушения пространства Венесуэлы и может расцениваться как серьезная угроза извне.
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Комментарии
Армия , В мире , Латинская Америка , Министерство обороны , Венесуэла , США
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