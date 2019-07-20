Пентагон напуган: что выяснила разведка США

Россия опаснее Китая: что выяснила разведка США

Пентагоне заявили, что Россия в краткосрочной перспективе опаснее для США , чем Китай . Китайские эксперты, в свою очередь, указывают: весь мир сомневается в военном превосходстве США из-за российского прорыва в сфере гиперзвукового оружия. Ранее Москва и Пекин выступили за укрепление режима нераспространения ядерного оружия.

Россия в краткосрочной перспективе опаснее для США, чем Китай — об этом заявил директор разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли на ежегодном форуме по безопасности в Аспене в штате Колорадо.

При этом, военный указал, что Москва будет вести себя непредсказуемо, если ее «припереть к стене». В этой связи он напомнил про мощный ядерный арсенал России, передает ФАН.

«Кроме того, несколько тысяч ядерных зарядов представляют собой экзистенциальную угрозу. Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное», — добавил сотрудник Пентагона.

Двумя днями ранее новый кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер , выступая на слушаниях в сенате, заявил, что США и их союзники по НАТО готовы «эффективно отразить агрессию России», передает НСН.

Он подробно перечислил главные, по его мнению, угрозы США. В этот список вошли Россия, Китай, Иран Северная Корея . Причем основной претендент на должность главы военного ведомства считает именно «российскую угрозу».

Эспер утверждает, что Вашингтон уже сейчас ведет с Москвой войну в киберпространстве, а российская сторона в ходе «боевых действий» якобы все активнее пытается вести промышленный шпионаж, похищая американские технологии.

Врио главы Пентагона также назвал Россию «стратегическим противником» США: он уверен, что противостояние уже идет в арктической зоне, Африке и Латинской Америке.

В рамках этого противостояния Эспер пообещал в случае необходимости оказать долгосрочную военную помощь Украине. При этом он обратил внимание, что у США и их партнеров уже сейчас есть достаточно средств, чтобы противостоять «российской агрессии».

В свою очередь, обозреватель американского аналитического издания The National Interest Дэвид Экс призвал США не допустить сотрудничества России и Китая в сфере производства атомных ледоколов.

Эксперт отметил, КНР пригодились бы и сами суда, но также Пекин получил бы возможность усовершенствовать технологию реакторов, что понадобилось бы в будущем для атомных авианосцев. В настоящее время Китая располагает двумя авианосцами с неядерной силовой установкой и строит третий.

По мнению китайских экспертов, чтобы быть конкурентоспособным, Пекину необходим более мощный атомный авианосец. Военные специалисты Китая сходятся на том, что КНР не сильна в ядерной миниатюризации и могла бы научиться этому у России.

В прошлом месяце китайское издание Sohu выпустило материал, в котором указывалось, что весь мир сомневается в военном превосходстве США из-за российского прорыва в сфере гиперзвукового оружия.

«Хотя Вашингтон начал разрабатывать гиперзвуковые ракеты задолго до России, еще в конце XX века, особых успехов американцы не добились», — отмечается в статье.

Сейчас Россия обогнала США и готова поставить гиперзвуковое оружие в Вооруженные силы, заявляют китайские журналисты. Американские военные собираются показать результаты своих разработок лишь к 2023 году.

Sohu называет наиболее яркими примерами российского превосходства боевой блок для стратегических ракетных комплексов «Авангард», способный «пробить любой щит противовоздушной обороны», а также сверхбыстрые и маневренные ракеты «Циркон».

В начале июня в Сингапуре прошел Азиатский саммит по безопасности «Шангри-Ла Диалог». Это ежегодный межправительственный форум по безопасности, проводимый независимым аналитическим центром — Международным институтом стратегических исследований (IISS).

С большой речью на форуме выступил исполняющий с 1 января 2019 года обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн. Слово «Китай» глава Пентагона употреблял в ходе своего выступления минимум два раза в минуту, а то и чаще. При этом слышались и ненависть, и негодование, и упреки, и одновременно уважение к этой стране.

Глава Пентагона в ходе форума официально представил новую военную стратегию для Индо-Тихоокеанского региона. В качестве угроз и вызовов на первом месте в этой стратегии размещен Китай, который, по мнению разработчиков документа, является основной ревизионисткой силой.

Со своей стороны Россия и Китай назвали безответственный подход к Договору о нераспространении ядерного оружия неприемлемым. В совместном заявление Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от «холодной войны».

Москва и Пекин также призвали другие страны вернуть ядерное оружие из-за границы. При этом стороны выступили за укрепление режима нераспространения ядерного оружия.