Танкисты на Урале подняты по тревоге

Войска ЦВО подняты по учебной тревоге в рамках начавшейся комплексной тренировки по управлению мобилизационным развертыванием войск.

Уральская танковая дивизия в полном составе поднялась по тревоге. Снарядившись и получив оружие, танкисты заняли места в своих боевых машинах и выдвинулись в район формирования колонн. После чего соединение совершило марш.

«Учитываются временные показатели, слаженность действий экипажей и механиков-водителей. У нас по задаче — выйти в район формирования, далее совершить марш в район сосредоточения после чего преступить к выполнению мероприятий второй очереди, и в готовности дальше по боевому предназначению», — рассказал командир второго танкового батальона подполковник Евгений Бортников.

Войска ЦВО подняты по учебной тревоге в рамках начавшейся комплексной тренировки по управлению мобилизационным развертыванием войск. К мероприятию привлечены соединения и воинские части ЦВО, которые дислоцированы в Туве, Башкирии, Удмуртии, Курганской, Оренбургской, Кемеровской, Кировской, Самарской, Новосибирской, Свердловской, Челябинской областях, а также Алтайском и Красноярском краях.

Общее руководство тренировкой осуществляет командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин . Комплексные занятия являются плановыми, они направлены на совершенствование навыков органов военного управления и войск при отработке вопросов приведения в высшие степени боевой готовности, развертывания системы управления с применением современных автоматизированных систем.

Тренировка продлится до конца недели, в ней задействованы соединения и части 2-й и 41-й общевойсковых армий, 14-й армии ВВС и ПВО, а также российские военные базы в Киргизии и Таджикистане.