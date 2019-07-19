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КСИР опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) предъявил доказательства того, что ВМС США не сбивали иранский боевой беспилотник. Военные опубликовали видео, снятое БПЛА над десантным кораблём Boxer.
На кадрах видно, что дрон спокойно следил за судном, после чего благополучно вернулся на базу, передаёт Al-Ahed.
Ранее News.ru писал, что Соединённые Штаты отвергли заявление Ирана о том, что информация США о подбитом в Ормузском проливе беспилотнике Тегерана не соответствует действительности. По словам представителя Белого дома, у Вашингтона есть «явные доказательства» того, что БПЛА принадлежал республике.
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