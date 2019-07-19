Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) предъявил доказательства того, что ВМС США не сбивали иранский боевой беспилотник. Военные опубликовали видео, снятое БПЛА над десантным кораблём Boxer.
#Iran's #IRGC publishes footage of the USS Boxer destroyer that Washington claimed had earlier dowend an Iranian drone, which happened to have taken this video and returned safe to its base ✌️ pic.twitter.com/2pB5DPmAaH— Al-Ahed (@AlahednewsEn) 19 июля 2019 г.
На кадрах видно, что дрон спокойно следил за судном, после чего благополучно вернулся на базу, передаёт Al-Ahed.
Ранее News.ru писал, что Соединённые Штаты отвергли заявление Ирана о том, что информация США о подбитом в Ормузском проливе беспилотнике Тегерана не соответствует действительности. По словам представителя Белого дома, у Вашингтона есть «явные доказательства» того, что БПЛА принадлежал республике.