КСИР опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника

#Iran's #IRGC publishes footage of the USS Boxer destroyer that Washington claimed had earlier dowend an Iranian drone, which happened to have taken this video and returned safe to its base ✌️ pic.twitter.com/2pB5DPmAaH— Al-Ahed (@AlahednewsEn) 19 июля 2019 г. Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) предъявил доказательства того, что ВМС США не сбивали иранский боевой беспилотник. Военные опубликовали видео, снятое БПЛА над десантным кораблём Boxer.

На кадрах видно, что дрон спокойно следил за судном, после чего благополучно вернулся на базу, передаёт Al-Ahed.

Ранее News.ru писал, что Соединённые Штаты отвергли заявление Ирана о том, что информация США о подбитом в Ормузском проливе беспилотнике Тегерана не соответствует действительности. По словам представителя Белого дома, у Вашингтона есть «явные доказательства» того, что БПЛА принадлежал республике.