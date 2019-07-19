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База в тумане: моряки Северного флота замаскировали Североморск 

ТК «Звезда» + ещё 1 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Главную базу флота военнослужащие войск РХБЗ замаскировали с помощью аэрозоля от удара с воздуха.
Военнослужащие РХБЗ замаскировали аэрозолем главную базу Северного флота — Североморск — от учебного удара с воздуха. Об этом сообщает пресс-служба флота.
«Общая площадь замаскированных объектов составила более двадцати квадратных километров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что качество маскировки оценили экипажи самолетов объединения ВВС и ПВО Северного флота, которые имитировали нанесение ракетно-бомбового удара по главной базе.
На публикуемых фото видно, как выглядела база во время проведения учений.
Примененные при аэрозольной маскировке дымовые смеси являются нейтральными и в неопасными для здоровья человека в образуемых концентрациях.
О возможности проведения аэрозольной маскировки в Североморске органы местного самоуправления были уведомлены установленным порядком.
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