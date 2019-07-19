База в тумане: моряки Северного флота замаскировали Североморск

Главную базу флота военнослужащие войск РХБЗ замаскировали с помощью аэрозоля от удара с воздуха.

Военнослужащие РХБЗ замаскировали аэрозолем главную базу Северного флота — Североморск — от учебного удара с воздуха. Об этом сообщает пресс-служба флота.

«Общая площадь замаскированных объектов составила более двадцати квадратных километров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что качество маскировки оценили экипажи самолетов объединения ВВС и ПВО Северного флота, которые имитировали нанесение ракетно-бомбового удара по главной базе.

На публикуемых фото видно, как выглядела база во время проведения учений.

Примененные при аэрозольной маскировке дымовые смеси являются нейтральными и в неопасными для здоровья человека в образуемых концентрациях.

О возможности проведения аэрозольной маскировки в Североморске органы местного самоуправления были уведомлены установленным порядком.