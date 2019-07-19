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Россия подготовится к американскому обстрелу из космоса 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Ferra.ru
В скором времени в России могут восстановить войска противокосмической обороны (ПКО), так называемый космический щит. Причиной тому, по словам экспертов, стали планы США сделать космос пространством для военных действий.
Об этом пишет «Московский комсомолец», ссылаясь на источники в оборонном комплексе. Противокосмическая оборона была одним из компонентов системы воздушно-космической обороны Советского союза. Во время «перестройки» развитие систем вооружения для борьбы со спутниками прекратилось. По словам экспертов, США данное направление не бросили.
Недавно Дональд Трамп и вовсе объявил о намерении создать в Пентагоне космическое командование. Поэтому Россия, как пишет «МК», вынуждена принять ответные меры. Для войск противокосмической обороны (ПКО) страна будет готовить и соответствующих специалистов. Например, в Военной академии Воздушно-космической обороны имени Г. К. Жукова в Твери.
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Армия , Наука и техника , Дональд Трамп , Пентагон , Московский комсомолец , США
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