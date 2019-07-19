Россия подготовится к американскому обстрелу из космоса

В скором времени в России могут восстановить войска противокосмической обороны (ПКО), так называемый космический щит. Причиной тому, по словам экспертов, стали планы США сделать космос пространством для военных действий.

Об этом пишет «Московский комсомолец», ссылаясь на источники в оборонном комплексе. Противокосмическая оборона была одним из компонентов системы воздушно-космической обороны Советского союза. Во время «перестройки» развитие систем вооружения для борьбы со спутниками прекратилось. По словам экспертов, США данное направление не бросили.