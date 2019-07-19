Три генерала покинули Росгвардию 

Президент России Владимир Путин своим указом отправил в отставку троих генералов Росгвардии, сообщает «Коммерсант».
Так, из Росгвардии уволен заместитель директора службы, генерал-лейтенант Сергей Милейко. По информации издания, он курировал тыловые вопросы.
Вторым отправленным в отставку стал директор департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенант Валерий Дугинов.
Также снят с должности генерал-лейтенант Виктор Мацюк, являвшийся начальником главного управления кадров Росгвардии.
По информации «Коммерсанта», увольнение Милейко связано с неудовлетворительными результатами проверки тыловиков. Вместе с ним рапорт об отставке подал первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, указ о его увольнении пока не подписан.
Должность Виктора Мацюка занял генерал-лейтенант юстиции в отставке Игорь Ильяш, выходец из ФСБ, руководивший в ней договорно-правовым управлением. Его приход в Росгвардию связывают с недавним назначением на пост замдиректора—статс-секретаря службы Олега Плохого, который до 2014 года много лет прослужил в ФСБ. По данным издания, Плохой был призван в Росгвардию для наведения порядка.