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Три генерала покинули Росгвардию 

Рамблер + ещё 4 8 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин своим указом отправил в отставку троих генералов Росгвардии, сообщает «Коммерсант».
Так, из Росгвардии уволен заместитель директора службы, генерал-лейтенант Сергей Милейко. По информации издания, он курировал тыловые вопросы.
Вторым отправленным в отставку стал директор департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенант Валерий Дугинов.
Также снят с должности генерал-лейтенант Виктор Мацюк, являвшийся начальником главного управления кадров Росгвардии.
По информации «Коммерсанта», увольнение Милейко связано с неудовлетворительными результатами проверки тыловиков. Вместе с ним рапорт об отставке подал первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, указ о его увольнении пока не подписан.
Должность Виктора Мацюка занял генерал-лейтенант юстиции в отставке Игорь Ильяш, выходец из ФСБ, руководивший в ней договорно-правовым управлением. Его приход в Росгвардию связывают с недавним назначением на пост замдиректора—статс-секретаря службы Олега Плохого, который до 2014 года много лет прослужил в ФСБ. По данным издания, Плохой был призван в Росгвардию для наведения порядка.
Комментарии
Армия , Войска , Сергей Милейко , Олег Плохой , Виктор Мацюк , Владимир Путин , Сергей Меликов , Росгвардия , ФСБ
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