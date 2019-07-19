LA Times: власти США свернули ряд программ по обнаружению оружия массового поражения

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США свернуло некоторые программы, направленные на предотвращение в стране террористических актов с применением оружия массового поражения. Об этом сообщила в четверг газета The Los Angeles Times по итогам проведенного ее журналистами расследования.

По сведениям издания, ведомство, в частности, в течение последних двух лет прекратило проведение десятков учений. На них специалистам, к примеру, объясняли, как идентифицировать замаскированные взрывные устройства с ядерными зарядами или бомбы, начиненные радиоактивными веществами. Данные тренинги проводили для содействия федеральным и местным властям в предотвращении терактов.

Программы, о которых идет речь, также касались оценки существующих для США рисков, связанных с применением химического, биологического и ядерного оружия, а также подготовки групп быстрого реагирования. В публикации говорится, что не менее 100 специалистов, участвовавших в данной работе, были уволены или переведены на другие должности.

Расформирована была, как отмечает газета, группа в составе МВБ, которая противодействовала контрабанде и незаконной транспортировке морем радиоактивных веществ. Она, как следует из публикации, сотрудничала с властями ряда других государств из числа партнеров США, а также Международным агентством по атомной энергии

Журналисты издания опросили около 30 действующих и бывших сотрудников МВБ США. Они выразили обеспокоенность в связи со сворачиванием указанных программ. Многие из них власти США начали проводить после терактов 11 сентября 2001 года.