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Аэропорт в столице Ливии закрыли из-за ракетного обстрела 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: EPA-EFE/MOHAMMED SABER
Международный аэропорт Митига столицы Ливии Триполи был временно закрыт в четверг из-за ракетного обстрела, сообщается на странице аэропорта в Facebook.
В то же время, как сообщил РИА Новости источник восточной Ливийской национальной армии, ВВС ЛНА в четверг обстреляли вызвавший подозрение самолет на военной базе в районе Митига.
Международный аэропорт ливийской столицы регулярно временно закрывает воздушное пространство из-за ракетных обстрелов.
Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".
В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших приближается к тысячи, несколько тысяч человек ранены.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Комментарии
Армия , Конфликты , Оружие , Происшествия , Муаммар Каддафи , ЕС , ООН , Ливия
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