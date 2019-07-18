Око за око. США сбили иранский беспилотник

Американский военный корабль сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе, рассказал президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, десантный корабль ВМС США Boxer сбил иранский дрон, который подлетел к нему «очень, очень близко — на расстояние примерно в 1000 ярдов [914,4 м]», игнорировал многочисленные предупреждения и угрожал безопасности корабля.

«Дрон был немедленно уничтожен», — приводит ТАСС слова американского лидера.

Трамп назвал это очередной из многочисленных провокационных и враждебных акций Ирана в международных водах.

«Соединенные Штаты сохраняют за собой право защищать своих военнослужащих, объекты и интересы», — сказал президент.

В Пентагоне сообщили, что инцидент произошел около 10 утра по местному времени. Американский корабль находился в международных водах Ормузского пролива.